Doğanay’ın danışmanı koronaya yakalandı

İlimizde etkisini giderek artıran koronavirüs siyasileri vurmaya başladı. Geçtiğimiz gün AK Partili İl Genel Meclisi Göynük Üyesi Mehmet Özkan’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından bir kötü haber de AK Parti İl Başkanlığından geldi. İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın danışmanı Gökhan Aydın, covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Aydın yaptığı açıklamada, “Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır ve doğal olarak Ailecek şuanda Karantinaya alındık. Çok şükür durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Sizlerden ricam ne olursa olsun Maske ve Mesafe kurallarına mutlaka riayet edin. Dua eder, dua bekleriz” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020, 09:16