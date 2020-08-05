Doğanay’ın eniştesi kansere yenik düştü

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti İl başkanı Nurettin Doğanay'ın eniştesi Selahattin Doğançay, tedavi gördüğü Köroğlu Devlet Hastanesinde akciğer yetmezliği sebebi ile hayatını kaybetti. Nurettin Doğanay, eniştesinin vefatını paylaştığı duygusal mesajla duyurdu.

“NAMI DEĞER BİR PALA SELAHATTİN GELDİ GEÇTİ”

Doğanay eniştesinin vefatının ardından şu mesajı paylaştı: “Rabbim mekanını cennet eylesin eniştem. Sigaran Sönmez hep tüterdi vazgeçmedin bu illetten geçemedin ve sonun oldu, Mert adamdın vesselam, duruşu olan dik duran dik yaşayan kocaman yüreği ve kalbi olan darda kalanın yanında olan, hakkaniyeti konuşan kimseye zararı olmayan, kimsedende bir beklenti içine girmeyen namı değer bir pala Selahattin geldi geçti. Benim dünyamda çok özel bir yeri olan, unutmayacağım unutamayacağım anılarla dolu bir hayatı olan ve üzerimizde emeği ve hakkı olduğuna inandığım kıymetli eniştem inşallah hakkını helal etmişsindir. Hakka yürüyen birinin ardından yazılır mı diye düşündüm. Yazmasam bugün bir şeyler eksik kalırdı belki son görevdi, gidişinin ardından. Son olarak bugün evim diye senin ardından yas tutan Teyzem, önce evlatlarına sonra bize emanet rahat uyu ruhun şad olsun mekanın cennet olsun.”

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2020, 10:24