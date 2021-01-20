Doğancı’da yangın Beykoz ve Özdemir duyar duymaz koştu

Haber: C. Kutay Aykan

Yangın, saat 11.00 sıralarında Doğancı Mahallesi Dere Sokak'ta bulunan İbrahim İşçi'ye ait 3 katlı evde meydana geldi. Evin baca kısmında yangın çıktı. Yangın daha sonra çatıya ve çatıdan düşen parçalar nedeniyle odunluğa sıçradı. Evin üst katı da yanmaya başladı. Durum, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, İbrahim İşçi'nin evden kendi imkanlarıyla çıkamayan kayınpederi Akif Yılmaz (87) ve kayınvalidesi Zehra Yılmaz'ı(82) kurtarmak için eve girdi. İtfaiye yaşlı çifti evden kucaklarında dışarıya çıkardı. Bir itfaiye aracı kar nedeniyle yolda kayarak eve gelen yolu kapattığı için ambulans evin yakınına gelemedi. Dışarıya çıkarılan çift, bir süre soğuk havada bekledikten sonra yaklaşık 100-150 metre ilerideki ambulansa taşındı. Evin sahibi İbrahim İşçi de tedbir amaçlı ambulansa götürüldüğü sırada, kendisini telefonla arayan kişiye "Evim yandı. Komple yandı. Ben ambulansa gidiyorum." diyerek ağladı. İşçi, gazetecilere de, "Ev önce Allah'ın sonra benim. Biz bekçiliğini yapıyorduk. Yangın sırasında da içeride oturuyorduk" dedi.

'DUMAN' İSİMLİ KEDİYİ İTFAİYE MÜDÜRÜ 'MEHMET DUMAN' KURTARDI

Evin en alt katında oturan kiracı Sabriye Acar'a ait kedinin de evde mahsur kaldığı itfaiye ekiplerine söylendi. Dumanlarla kaplanan eve giren İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, kendi soyadını taşıyan 'Duman' isimli kediyi dışarıya çıkardı. Yoğun dumandan etkilenen ve yarı baygın halde bulunan 'Duman' isimli kediyi dışarı çıkaran İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, kediyi koşarak ambulansa taşıdı. Kedi Duman'a ambulansta kalp masajı yapıldı ve oksijen maskesi takıldı. Kedi, daha sonra Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yangında yaşlı çift ve diğer kişilerin hayati tehlikesi bulunmazken, kedi 'Duman'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

BEYKOZ VE ÖZDEMİR YANGIN MAHALLİNE KOŞTU

Öte yandan İl Genel Meclisi Üyesi Erhan Beykoz ile Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir de yangını haber alır almaz yangın bölgesine gitti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını yerinde takip eden Beykoz ve Özdemir, yangınzede vatandaşlarla görüştü. Beykoz ve Özdemir yangınzede aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraları birlikte saracaklarını ifade ettiler

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yoğun çaba sarfettiği yangın yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin çatı, en üst kat ve odunluk kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.