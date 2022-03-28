Doğasever çevreci öğrenciler

Haber: Erdal Tanrıverdi

Fotoğraf: Metin Ferah

Bolu Belediyesi Turizm ve Tanıtma Birimi ile Aİ.B.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün Edebiyat Topluluğu öğrencilerinin ortaklaşa düzenledikleri 10 kilometrelik Gölcük- Taşoluk Köyü doğa yürüyüşüne katılan öğrenciler ilk kez katıldıkları kar yürüyüşünde, doğaya atılan çöpleri de toplamayı ihmal etmediler.

KARLA MÜCADELE ETTİLER

Edebiyat Topluluğu Başkanı ve aynı zamanda BAKUT (Bursa Arama Kurtarma Derneği) gönüllüsü olan 3. sınıf öğrencisi Önder Karaduman ile topluluk danışmanı A.İ.B.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Selami Alan'ın istekleri üzerine Bolu Belediyesi Turizm ve Tanıtma Birimi görevlisi Süleyman Özdoğan tarafından düzenlenen 10 kilometrelik Gölcük-Taşoluk Köyü doğa yürüyüşüne katılan 29 öğrenci ile dört görevliden oluşan 33 doğa sever, saat 10:20'de bin 214 rakımlı Gölcük Tabiat Parkı'nda başlayan yürüyüşte yaklaşık 60-80 santimetre arasında kar tabakasıyla mücadele ettiler.

KAR ALTINDA YÜRÜYÜP ÇÖP TOPLADILAR

Karacasu Göleti,,Taşoluk Yaylası, AmcabeyGöleti ile devam eden 10 kilometrelik yürüyüş saat 14:45'te 728 rakımlı Taşoluk Köyü'nde son buldu. İlk kez bir doğa yürüyüşüne katılan öğrenciler, soğuk bir havada ve zaman zaman yağan karın altında gerçekleşen yürüyüşten büyük keyif aldıklarını söylerlerken, yürüyüş boyunca çevreye atılmış çöpleri toplayarak buldukları bir çuvala doldurup Taşoluk Köyü'ne kadar taşıyarak çöp konteynırına attılar.