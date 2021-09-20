Doğasever çocuklar





Haber: Okay Özcan

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık İl Temsilciliği koordinasyonunda Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü İzcilik İl Temsilciliği, Kartalkaya Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü’nün de katkılarıyla Mehmet Akif İlköğretim Okulu 3-E sınıfı öğrenci ve velilerinden oluşan 154 kişilik bir grup Sarıcalar mahallesi ile Koca Çayır mevkiinde ormanlık alanlara atılan çöpleri temizlediler.

Doğanın önemine ve temizliğine dikkat çekmek için yapılan temizlik çalışması sırasında öğrenciler doğadan onlarca poşet çöp topladılar. Duyarsız vatandaşların doğayı ve ormanları nasıl kirlettiği bir kez daha gözler önüne serildi. Temiz bir doğa temiz bir dünya sloganı ile ormanlık alanda temizlik çalışması yaptıklarını belirten Dağcılık İl Temsilcisi Hakan Esen, “Önemli olan temizlemek değil kirletmemek. İnsanlarımız çok duyarsız. Doğada ve ormanlarımızda şişeden araba parçasına kadar çok geniş bir çöp çeşitliliği var. “ dedi.