Haber: Semih BAYKAL

Türkiye’de farklı illerde yaşayan vatandaşlar tarafından sosyal medya da oluşturulan interrail adı grup üyeleri doğal güzellikleri olan yerlere giderek doğa sevgilerini pekiştirmek için hafta sonları kamp düzenliyor. Adı geçen grup üyelerinden bazıları geçtiğimiz hafta sonu ilimiz Mengen İlçesinde bulunan doğa harikası Şirinyazı göledinde bir araya geldi. Üç gün boyunca kamp yapan ve doyasıya eğlenen bu grup doğaya olan sevgilerini arkasında bıraktıkları çöp yığınlarıyla gösterdi.

Kampın ardından göledi ziyarete gelen ve piknik yapmak isteyen Mengenli vatandaşlar gördükleri manzara karşısında isyan etti. Gerçek doğaseverler kamp yapan gruba sosyal medya hesaplarından tepki göstererek, bir daha gölede gelmemelerini istedi. Doğaseverler sosyal medya hesaplarından; “ Burayı bu hale getiren arkadaşlar doğacı, doğayı seven insanlar. Bir sonraki kampınızda bir zahmet buralara uğramayın. Siz yokken ormanlarımız, çayırlarımız, göletlerimiz daha temiz” diye tepki gösterdi. Şirinyazı Göledine gelen birçok çevreci grup ise hem isyan etti hem de kamp yapan grubun bıraktığı çöpleri temizlemeye başladı.