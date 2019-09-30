Doğaseverler 14.5 km yürüdü

Haber: Aysun Beykoz

Süleyman Özdoğan ve Murat Yeşil'in öncülüğünde yapılan yürüyüş Seben yolunun doruk noktasına yakın 1757 rakımdaki Sultan Bey Yayla sapağından başladı. Güzel bir havada, yeşilliklerle kaplı bir parkurda yapılan yürüyüş, Sultan Bey Yaylası'nın göleti çevresinden dolaşarak, 1356 rakımdaki Şerif Yüksel Araştırma Ormanındaki, terk edilmiş görüntüsü veren işletme binasının olduğu alanda verilen çay molasına kadar devam etti. Gürcüler Yaylası'nı takiben Karacasu Yaylası'nın alt tarafında 1371 rakımda verilen yemek molasında, doğaseverler dinlenme fırsatı bulmuş oldular. Aladağ'ın 1757 rakımlı doruk noktasında başlayarak Sultan Bey Yayla göleti, Şerif Yüksel Araştırma Ormanı, Gürcüler Yaylası geçildikten sonra 1356 rakımla Kızık Yaylası'nda son bulan 14.5 km.lik yürüyüşe katılan 45 doğa sever unutulmaz bir gün yaşadı. Verilen molalarda yiyeceklerini paylaşan, çöplerini doğaya atmayarak yanlarında taşıyan, yürüyüş sonunda Kızık Yaylası'ndaki çevirgeçlerde çocukluklarını yaşayan doğaseverler, görsel güzelliklerin fotoğraflarını da çekmeyi ihmal etmediler.