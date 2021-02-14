Doğaseverler yürüyüş yapıyor

Haber: Aysun Beykoz

Son zamanlarda ülkemizdeki etkisi bir hayli artan Koronavirüs (COVID-19) salgını için tedbirler çoğaltılmaya ve var olan tedbirler de uzatılmaya devam ediyor. Bu salgın nedeniyle uzun süredir evlere kapanmak zorunda kalan insanlar adeta doğaya hasret kaldı. 16 kişilik grup halindeki trekkingseverler doğa ve tabiat turizmi açısından zengin alanları ile alternatif turizm arayanların yeni gözdesi haline gelen Demirciler Yaylası’ndan yürüyüşe başlayan vatandaşlar, Aşağı Soku Yaylası, daha sonrasında Karacaağaç Yaylası Gençlik ve İzcilik Kampı, Göksu Göleti’nde devam eden ve yine Demirciler Yaylası’nda son bulan 15 km’lik bir rota izliyorlar. bu eşsiz doğanın tadını çıkarmaya çalışan ekip bu yürüyüşleri yaşam biçimi haline de getiriyor. Yürüyüşçüler vakit buldukça sık sık trekking aktivitelerine devam ediyorlar. Doğanın tadını çıkarırken fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyorlar.