Doğaseverlerin adresi Hira Av ve Kamp Malzemeleri

Haber: Ceylan Beykoz

Doğa tutkunlarının son yıllarda ilgi odağı haline gelen kamp turizminde bu yaz büyük bir hareketlilik yaşanırken, kamp çadırı ve kamp malzemelerinin satışları da arttı. Yaz boyunca şehir stresinden uzaklaşmak isteyen ve uygun fiyatlı tatil arayanlar, kamp alanlarına akın ediyor. Yaz-kış ayırt edilmeksizin yapılan bir etkinlik haline gelen kamp, ekonomik açıdan insanların bütçesini zorlamadığı için tercih edilmenin yanı sıra sakin bir tatil arayışında olanların ideal seçenekleri arasında.

Son dönemin ilgi odağı haline gelen çadır ekipmanlarının adresi Hira Av ve Kamp Malzemelerinde kamp tutkunlarının aradığı kamp sandalyesi, yemek setleri ve gereçleri, kampçılık ekipmanları dahilinde olan çakı, bıçak, fener, ilk yardım ve hijyen malzemeleri, uyku tulumu ve ekipmanları, çadır modellerine ve hatta aile çadırlarına kadar birçok kategoride ürünler yer alıyor. Doğa severlerin birinci tercihi haline gelen Hira Av Ve Kamp Malzemeleri, Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi No 49/A 14200 adresinde müşterilerini bekliyor.