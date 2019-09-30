Doğaseverlerin çöp tepkisi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Başkanlığı Proje yönetim birimi Doğa Sporları Proje Uygulama Bölümü tarafından düzenlenen 14.5 km’lik yürüyüşe katılan 45 doğasever Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait Şerif Yüksel Araştırma Ormanı’ndaki binaların bulunduğu sahaya atılmış olan çöpleri fotoğraflayarak sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

“Böyle bir yere hiç ama hiç yakışmıyor”

Atılan çöplerin oluşturduğu kötü görüntünün bölgeye hiç yakışmadığını belirten doğaseverler sosyal medya üzerinden yapmış oldukları paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Ormanlarımız, yaylalarımız, göller ve göletler yani yaşamsal alanımız olan çevre, sorumsuz, kirletici insanların yoğun baskısı altında. Bu kirlenmeyi önleyemediğimiz zaman, temiz bir suya ve de temiz bir havaya hasret kalacağız. Bolu Platformu Çevre Kurulu, bu tür kirleticilerle mücadele etmek için var. El ele vererek, Bolumuzu, ormanlarımızı, yayla, göl ve göletlerimizi temiz bir çevreye kavuşturacağız. Bolu platformu Çevre Kurulu üyesi olarak bu tür görüntüleri yayınlayarak ormanlarımızı ve çevremizi kirletenlerle mücadelemizi sürdüreceğiz”