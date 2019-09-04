Haber: C. Kutay AYKAN

Fotoğraflar: Metin FERAH

Ormanlık alanlara piknik yapmaya giden vatandaşlar doğaya ihanet etmeye devam ediyor. Birçok piknik alanı çöp yığını haline dönüştürülüyor. Bolu’yu tepeden seyretmek için Halı Hisarı adıyla bilinen ormanlık alana gelerek piknik yapan duyarsız vatandaşlar hem yaktıkları ateşle, hem de ortama bıraktıkları çöplerle doğa katliamı yapıyorlar.

Halı Hisarı’na geceleyin gelip buruda alkol alan doğa düşmanları, yaktıkları ateşle ve ortama bıraktıkları çöpler yüzünden, resmen çevre kirliliğine neden olmaya devam ediyorlar. Sadece piknikçiler değil, birde evlerinde tadilat yapan bazı vatandaşlarda traktörlerle molozlarını ormanlık alanlarının içerisine atarak, duyarsızlık göstermeye de devam ediyorlar.