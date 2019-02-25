 “Doğaya ve çevreye saygı ilkesini esas alacağız”

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu için açıkladığı birbirinden önemli mega projelerle halkın takdirini toplayan Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, örnek projelerine “yeşeren kalem”i de ekledi. AK Parti ve MHP’nin ortak adayı Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, “atık projesi” kapsamında hafta sonu D-100 karayolu üzerindeki Özdilek AVM’de vatandaşlara üzerinde çam tohumu bulunan “yeşeren kalem” armağan etti.

“DOĞAYA VE ÇEVREYE SAYGI”

Tamamen endüstriyel ağaçtan imal edilen ve üzerindeki kapsül toprakla buluşturulduğu an çam ağacı tohumuna hayat veren “Yeşeren Kalem”i vatandaşlara dağıtan Metin, “doğaya” ve “çevreye” saygılı bir ilkeyi esasa alacaklarını söyledi. Kampanya sürecinde Bolu’nun dört bir yanını dolaştığını ve halkın çevreye ve doğaya karşı hassasiyetine şahit olduğunu dile getiren Metin, Bolu Belediyesi olarak yapacakları tüm projelerde doğa ve çevre hassasiyetini esas alacaklarını ve bu kapsamda önemli projeler hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı.

“PLASTİKTEN BOLU’MUZUN KURTULMASINI İSTİYORUZ”

Metin, bu kapsamda “sıfır atık projesinin” startını bez torba dağıtımı ile verdiklerini belirterek, “Bez torbalarımızı vatandaşlarımıza dağıtık. Plastikten dünyanın, ülkemizin ve dolayısıyla Bolu’muzun kurtulmasını istiyoruz. O nedenle üzerimize düşeni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz.” dedi.

“YEŞEREN KALEMİ TOPRAĞA DİKTİĞİNİZDE ÇAM AĞACI FİDESİ HAYAT BULUYOR”

“Sıfır atık projesi” kapsamında 2’nci projelerinin “yeşeren kalem” olduğunu söyleyen Metin, “Onlardan bir tanesini bugün tanıtıyoruz. O da nedir? Şu elimizde gördüğünüz kalem. Bu kalem endüstriyel ağaçtan yapılmış bir kalem. Bu kalemin kutusu da geri dönüşümden elde edildi. Buna yeşeren kalem diyoruz. Görmüş olduğunuz kapsül tarafını toprağa diktiğinizde çam ağacı fidesi hayat buluyor.” ifadesini kullandı.

AİLELER TEŞEKKÜR ETTİ

Ailece alışveriş yapan birçok vatandaş da “yeşeren kalemlere” ilgi göstererek, Cumhur İttifakı Adayı Fatih Metin’e doğaya ve çevreye gösterdiği duyarlılık dolayısıyla teşekkür etti.