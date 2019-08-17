Doğayı gözlem altına alacaklar

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Özellikle ormanlık alanlara yüksek seviyede sahip olan illerin Orman İşletme Müdürlükleri, doğa ortamında yaşayan ve türleri sona ermekte olan hayvanların tespitinde kullanılan foto kapanlar yaygınlaşmaya başladı. Son yıllarda vahşi doğa alanlarını ve bu ortamda yaşayan hayvanları tespiti konusunda büyük rol oynayan foto kapanların ilimizdeki sayısı da arttırılacak.

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, mevcut foto kapanların yetersiz olmasından dolayı 60 adet yeni foto kapan alımı için ihale açtı. İhale 27.08.2019 tarihinde saat 15.00’de Bolu Orman İşletme Müdürlüğü salonunda gerçekleşecek. İhaleye katılanların EKAP üzerinden ihale şartlarını takip etmesi istendi. Bolu Orman İşletme Müdürlüğüne alınacak olan 60 adet foto kapanla, ilimizin sık ormanlık alanları daha da rahat izlenecek ve türleri azalmakta olan hayvan cinsleri tespit edilerek, envanterleri tutulacak.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2019, 01:34