Doğayı kirletmekten bıkmıyorlar!

Haber: Ceylan Beykoz

Salıbeyler Mahallesi yakınında bulunan Bolu Belediyesi Su Arıtma tesisinin yanında ki ormanlık alana atılan çöpler doğaseverleri kızdırdı. Salıbeyler Mahallesi, Otobanın üst kısmında kalan alana gelen vatandaşların attığı atıklar ormanda görüntü kirliliği oluşturdu. Koyunlarını güden bir vatandaş, ormanlık alana akşam vakitlerinde alkollü vatandaşların çöpleri attığını iddia etti. Belediye ekiplerinin neredeyse her ay talep üzerine bölgeye gelip temizlediğini ancak bir sonraki ay yine aynı görüntülerin oluştuğu söylendi.

Edilen bilgiye göre geçtiğimiz ay yapılan temizlikte 100 çuval alkol şişesi çıktığı öğrenildi.