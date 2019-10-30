‘Doğayla Varız Amfi’ çalışmaları tamamlanıyor

Haber: BMA

Termal turizm alanında yaptığı büyük yatırımla Türkiye’nin önemli bir markası haline gelen Narven’de, hisseli gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra birçok açık hava konser etkinliğine, açık hava sinema gösterimlerine, tiyatro etkinliklerine ev sahipliği yapacak Doğayla Varız Amfisinin yapımında sona yaklaştı.

Doğayla Varız Amfisi ile ilgili bilgiler veren Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız Narven’in Türkiye’deki termal tesisler arasında bu zamana kadar fark yarattığını ve bundan sonraki projelerle de fark yaratmaya devam edeceğini ifade etti. Yıldız; “Bizim en önemli varlığımız yamacına yaslandığımız, yeşilin her tonunu içinde barındıran Bolu ormanımız. Bu anlamda Hisseli Gayrimenkul yatırımlarımızın yanında daha önce tesisimizin 7’den 70’e bütün yaş gruplarına hitap etmesi amacıyla Macera Parkı projemizi hayata geçirmiştik. Yine bu anlamda sağlıktan spora, eğlenceden sanata her alanda misafirlerimize farklı bir tatil deneyimi yaşatmak amacıyla ‘Doğayla Varız Amfi’ projesini hayata geçirmeye karar verdik. Projemizin kuruluş aşamasından beri önem verdiğimiz ‘Doğayla Varız’ projemizin içerisinde yer alan amfimizde oturma alanları çimlerle kaplı bir yapıya sahip olacak. Sahne ve peyzaj çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte yamacına yaslandığımız Bolu ormanının eteklerinde birçok konser, tiyatro ve sinema gösterimlerini misafirlerimizin ve Bolu halkının beğenisine sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Kısa bir süre sonra faaliyete geçecek, yaklaşık 3 bin kişi kapasiteli Doğayla Varız Amfisi yemyeşil çimlerle kaplı oturma alanı, doğayla uyumlu peyzaj çalışmaları, konser ve sinema gösterimlerine ev sahipliği yapacak Doğayla Varız Sahnesi ve birçok farklı özellikleri ile dikkat çekiyor.