DOĞRU ALGILIYOR MUSUNUZ ?

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Algı insanlar tarafından öğrenilen ve farkında olmadan yapılan bir eylemdir. En basit şekliyle örneklemeye kalkarsak insanların kafasındaki güzel kadın algısını gösterebilirim. Bir kadının güzel olarak algılanması için kadınların zayıf ve fiziğinin düzgün olması gerekir diye toplumda oluşan bir algı vardır. Bu yüzden de kadınlar görünümleriyle erkeklerden daha çok uğraşırlar. Kimse “ ben niye bu işlerle bu kadar uğraşıyorum diye sorgulamaz. “

Gülmeyin. işte toplumsal algı böyle bir şeydir. İnsana farkında bile olmadan bir şeyler yaptırır. Hatta algı o kadar önemli bir şeydir ki günümüzde büyük şirketler çalışanlarından algı yönetimi eğitimi almalarını ister. Çünkü algıyı yönetmek büyük bir yetenek ve bir güçtür. Bu güç doğru kullanılırsa yani doğru öğretiler yapılırsa birçok şeyin aslında bildiğimizden farklı olduğunu görebiliriz.

Mesela yıllar önce bir sohbet sırasında bir engelli derneği başkanının anlattığı anıyı paylaşmak istiyorum. Bir alışveriş merkezinde dernek çalışanları ve başkan eline bir tekerlekli sandalye, bir baston ve bir göz bandı almışlar. İnsanlara engellenen olmanın nasıl bir his olduğunu anlatmak için bunları denetmek istemişler. Ancak çoğu kişi engellenen olmayı denemek yerine tekerlekli sandalyeyi görünce “ ben para vereyim “ demiş arkadaşlarımız hayır para toplamıyoruz biz size bir şeyler göstermek istiyoruz dese de etkinliği ilk görenlerin aklına hep para gelmiş.

Peki, sizce bu yanlış algı toplumun çoğunda niye böyle? Yani engelli derneği ismi, tekerlekli sandalyeli, baston ya da koltuk değnekli biri görünce niye hemen para geliyor aklımıza? Niye ya kaçıyoruz ya da para vermek istiyoruz insanlara? Şöyle bir incelersek aslında bu algının nasıl oluştuğunu görürüz. Bayıla bayıla izlediğimiz Yeşilçam filmlerinde tekerlekli sandalyedeki ve gözleri görmeyen kişilerin çok para harcanarak ameliyat edilip iyileştiğini görürüz.

O filmlerle bu yanlış algı birazcık oluşmuş. Birde buna günümüzde engelli derneklerinin sürekli para sürekli maddi destek istemesi ve televizyon ekranlarında gezelim görelim türü programlarda bile engellenen arkadaşlarımızın ailelerinin kamera gördüm çıkıp bir şeyler isteyeyim şeklindeki davranışları eklenince tabi ki toplumda yanlış algılar oluşuyor.

Biliyorum günümüz de ekonomik şartlar çok ağır. Hele engellenenlerin hayatını kolaylaştıracak araç gereç fiyatları inanılmaz pahalanmış durumda. Engelli derneklerinin bu anlamda ihtiyacı olanlara destek verebilmesi için maddi kaynaklar ve bağışlar gerek ancak bundan önce birbirimizi anlamamız gerektiğini düşünüyorum.

Filmlerde dizilerde ve sosyal medyada engellenen olmayı kötü bir şey gibi göstermemeliyiz. Örneğin Senarist arkadaşlar tekerlekli sandalyede olan bir kahramanı bir bölüm ya da bir sahne sonra iyileştirme çabasına girmemeli. O kahramanın tekerlekli sandalyedeki yaşamını ajitasyon yapmadan anlatmaya çalışmalı.

Engelli dernekleri ve vakıfları her etkinliği maddi karşılık bekleyerek yapmamalı, anlaşılmak ve farklılıkları anlatmak hatta yukarıda yapılan etkinlikteki gibi yaşatmak için yapmalı. Engellenen arkadaşlarımız ve aileleri de televizyon kamerası görünce bir şeyler isteyeceklerine yaşadıkları sorunları anlatıp göstermeye çabalamalı.

Şimdi bazı gazeteci ve televizyoncu arkadaşlar “ Onur güzel söylüyorsun da bu dediklerinin reyting olarak karşılığı pek yok” diyecek. “ Evet yok, ama zaten reyting diye diye toplumun algısını böyle yapmadınız mı? Ayrıca unutmayın biz millet olarak inşaat makinesi kepçe dozer gibi şeyleri de görünce durup izleyen bir toplumuz. O makineleri izlemek günümüzdeki bazı televizyon programlarından daha eğitici.”

Bakın herkesin amacı engelleri kaldırmaksa öncelikle anlatmaya çalıştığım gibi insanların algısını yanlış yönlendiren şeyleri ortadan kaldırmalıyız. Ben inanıyorum biraz dikkat edersek empati yapıp karşımızdakini anlamaya çalışırsak bu tür yanlış algıları düzeltiriz daha engelsiz ve daha özgür insanların olduğu bir ülkede yaşayabiliriz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem gazetesi Konuşan Yazılar...