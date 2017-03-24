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İnsanların en doğal duygularından biri de merak duygusudur. Doğduğumuzda başlarız merak etmeye büyüme cağındaki bir çocuk etrafındaki insanlara bu ne? Niye bu böyle diye sorular sorar aslında bir bakıma kendisini ve çevresini tanımaya çalışır. Bu acıdan bakarsak merak duygusu olmadan hiçbir şey öğrenilmez yani merak etmek çevreye sorular sormak bir şeyler öğrenmeye çalışmak gayet sağlıklı bir şeydir.

Bazen de çocuklarının sorularına cevap veremeyen ebe beyinler oluyor. Çocuk soruyor ben nasıl doğdum? Anne sen benim karnımdan çıktın. Çocuk peki anne ben senin karnına nasıl girdim sorusunu sorunca. Genellikle Türk anne ve babaları bu soruya çocuğun poposuna şaplak atarak cevap verir. şimdi aman Onur bu ne biçim soru büyüyünce öğrenir diyeceksiniz. Ama çocuk bu hemen öğrenmek ister anlatın bakayım. şu anda güldüğünüzün farkındayım ve içinizden onur iyi ki senin gibi meraklı bir çocuğumuz yok diyorsunuz. Ama dediğim gibi küçük yaşta merak etmek ve sorgulamak iyidir yeter ki çocuğunuz böyle şeyler sorduğunda popoya şaplakla değil düz gün bir açıklama ile yanıtlamayı bilin

Aslında düşünürsek çocukların merak ettiği şeylere cevap vermek kolaydır. Çünkü çocuklar büyüklerden daha mantıklı sorularla gelirler ve bazı şeyleri nereden öğrenmesi gerektiğini bilirler. Hâlbuki büyüklerin merakları ve sorduğu sorularda gariptir mesela gecenler de yerel medyada bir haber gördüm Bolu’da gece yarısı bir taksi asfaltın çökmesi nedeniyle oluşan bir çukura kaçmış. Neyse ki kazada yaralanan olmamış taksici ve müşterisi kurtarılmış bizim millet bu olayda o çukurun orada ne işi var diye yetkililere soracağına o taksinin gece yarısı orada ne işi var? Müşteri niye şort giymiş? Diye mantık dışı sorularla meşgul oluyor. Böylelikle de esas sorulması gereken soruyu yani Bolu’nun yolları senelerdir niye böyle sorusunu unutuyorlar.

Tabi birde meraklı ve soracağı sorunun yerini ve zamanını ayarlayamayan büyükler var. Bakın size bir olay anlatayım geçtiğimiz günlerde annemle yolda yürüyoruz arkamızdan yaşlı başlı iyi giyimli bir kadın geldi ben önde akülü aracımla gidiyorum ama annemle duyma mesafesindeyiz yani ne konuştuğunu duya biliyorum

Kadın anneme yaklaştı Beni göstererek geçmiş olsun kazamı geçirdi diye sordu. Annem hayır doğarken problem oldu diye cevap verdi. Kadın 10 defa ne yapacaksın Allah vermiş dedi. Anneme soru sormaya devam etti kaç çocuğun var? Nerede oturuyorsunuz? İkinci çocuk sağlam mı? Diye inanın bana o gün arkamı dönüp akülü araçla o kadını kovalayacaktım. Yahu arkadaş biz orada gezmeye çıkmışız güle oynaya yolda gidiyoruz. Yürü git ne soru soruyorsun bunlardan sana ne? Hem yanımdaki annem değil de bir arkadaşım olsa o sorular karşısında benim nene hissettiğimin farkında mısın? Ayrıca çok merak ettiysen gel beni tek yakala senin sorularına cevap vereyim. Yanımdaki insanlardan ne istiyorsun?

Kusura bakmayın biraz sinirlendim ama benim sık başıma gelen ve nefret ettiğim bir durumdur bu anlattığım ve genellikle de Meraklı büyükler tarafından yapılır. Başka soruda sorulmaz. Acıyan bir sesle Ne yapacaksın Allahtan denir? Sen sorsana bana ne iş yapıyorsun hayatta neler başardın diye bakalım hangimiz daha çok şey üretmişiz hangimiz insanlara daha faydalıyız. Allah vermiş ne yapacaksın deyip acımak kolay!

Bu yüzden yeni tanıştığım insanlara hep şunu derim. Benimle ilgili merak ettikleriniz ola bilir ve bu durumda doğaldır ve ben her soruya açık bir insanımdır. Ama bana bir şekilde teke tek sorularınızı yöneltin. Bende en güzel şekilde cevaplayayım. Ailemin arkadaşlarımın yanında sorarsanız uygun olmaz. Bende size cevap vermem.

Bakın arkadaşlar dediğim gibi hayatta bir şeyleri merak etmek soru sormak gayet sağlıklı ve doğal bir şeydir. Ancak sorularınıza cevap almak istiyorsanız doğru soruyu doğru zaman ve doğru mekân da sormalısınız. Eğer böyle yaparsanız insanları rahatsız etmeden mantıklı sorular sorarsanız. İnanın bana sorduğunuz en zor soruların cevabını rahatlıkla alırsınız ve merak ettiğiniz şeyleri daha kolay öğrenirsiniz.

Yazan: Onur Ustaoğlu - Seslendiren: Meryem Coşkunca - Bolu Olay Gündem Gazetesi…





