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20 Mart 2018 Salı
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    • Doğru diyet nasıl yapılır?

    Özel Çağsu Hastanesi’nde görev yapan Diyetisyen Eda Evren diyet yapan ya da yapmak isteyen kişilere önemli bilgiler verdi.

    20 Mart 2018 Salı 13:05
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    Doğru diyet nasıl yapılır?
    Haber: BMA

    Evren yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bir çoğumuz farklı farklı nedenlerden dolayı kilolarımızdan şikayetçiyizdir,  hemen fazla kilolarımızdan kurtulup rahat bir yaşamı arzuluyoruz. Bu sürecin ise hemen geçmesini istiyoruz. Bu noktada yapılması gereken tek şey sabırlı olmaktır.Nasıl ki vücudumuza alınan kilolar birden alınmadıysa kilo verme sürecinde de birden verilmesi beklediğimiz bir şey değildir.”

    Başarılı bir diyet sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değinecek olursak şu şekilde sıralayabiliriz.

    ÖNCE MOTİVASYON

    Hayatımızla ilgili aldığımız kararların ilk koşulu kuşkusuz motivasyondur.Diyetimizin başında bu koşulu sağlamalıyız sonrasında başarı kendiliğinden gelecektir ama burda da gerçekçi bir kilo hedeflemek önemlidir.

    DOĞRU TARTILDIĞINIZDAN EMİN OLUN

    Birçok kişi diyete başladıktan sonra farklı tartılarda tartılarak karşılaştırmalar yaparlar.Bu sık karşılaştığımız hatalardandır. Doğru olan doğru ölçtüğünüzden emin olduğunuz bir tartıda haftada bir tartılarak sonuçları karşılaştırmaktır.

    İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN

    Diyet sürecinizin başarılı ilerlemesini istiyorsanız işlenmiş katkı maddeleri içeren gıdalardan uzak durmalısınız.İçerisinde ki eklenti şeker ,trans yağ vb maddeler bir seferde fazlaca kalori almanızı sağlayarak kilo kaybınızda duraksamaya neden olur.

    SU

    Vücudumuzun yaklaşık olarak %60 -70 i sudan oluşmaktadır.

    Sağlıklı bir yaşam için elbette ki su içmeliyiz. Pek ne kadar ?

    Sağlıklı bir yetişkin için bu miktar ortalama 10 su bardağı kadardır.

    DOĞRU DİYET

    Beslenme uzmanınız tarafından yaş ,cinsiyet ,fiziksel aktivite ,stres .hastalık vb özelliklerine göre kişiselleştirilmiş tüm besin gruplarının yeterli ve dengeli miktarda bulunduğu bir diyet, bu süreçte en güzel yol haritanız olacaktır.

    HAREKETLİ YAŞAM

    Şunu unutmayalım ki bu sürecin %70 i diyet %30u ise fiziksel aktivitedir. Gün aşırı yapacağınız 30-35 dk. yürüyüşler hem rahatlamanızı ,stresten uzaklaşmanızı sağlayarak kalori yakımınızı artıracaktır.

    Anahtar Kelimeler: Özel, Çağsu, Hastanesi’nde, Görev, Yapan

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