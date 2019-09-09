Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş 2019-2020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi “Bu gün ülke genelinde ve ilimizde 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlamış, zili çalmıştır. Bolu’da ders başı yapan 50 Bin 41 öğrencimize yavrumuza zihin açıklığı ve başarılı bir öğretim yılı geçirmelerini diliyorum.

“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEKLERİNİ KARARTMIŞTIR”

Eğitim öğretimde yaşadığımız sorunlar AK Parti iktidarıyla maalesef artarak devam etmektedir. 17 yıllık iktidarın eğitim alanında ortaya çıkardığı tablo tam anlamıyla fiyaskodur. Bu gün ülke geleceğine ve gelişimine yönelik ihtiyaçların belirlenmesinde doğru tespitler yapılamamış, doğru eğitim çözümleri getirilememiştir. Ne iş sektöründe eleman ihtiyacı, iş gücü ihtiyacı olan üreticiler aradıklarını bulabilmiş, ne de okuldan mezun olan öğrencilerimiz istedikleri çalışma koşullarına ulaşabilmişlerdir. İş sektöründe özellikle ara eleman ve teknik adama olan ihtiyaç artarken bu konuda atılan adımlar planlı ve doğru tespitler üzerine gerçekleşmediği için boşa atılmıştır. 17 yıllık iktidar başından beri sürdürdüğü yanlış eğitim politikasıyla eğitim sistemini yap-boz tahtasına çevirmiş çocuklarımızın geleceklerini karartmıştır.

“OKUL BAŞLAMADAN ORTAYA ÇIKAN MASRAF KALEMİ ANA BABALARIN BELLERİNİ BÜKMEKTEDİR”

Her yıl ders zili çaldığında çocuklarını okula gönderecek ana babaları bir telaş sarmaktadır. Sadece kendi yandaşlarına fayda sağlayan AK Parti hükümeti çevresindeki kişileri zenginleştirirken, ülkeyi fakirleştirmiştir. İktidara geldikleri günden bu yana ekonomik ortalamayla bakıldığında kişi başına düşen gelir seviyesiyle ülke gerilemiştir. Vatandaşımızın parası yoktur, cebi, cepkeni deliktir. Çoğu eve ekmeğini zor götüren ana babaların, okul başlamadan ortaya çıkan masraf kalemi bellerini bükmektedir. Her eğitim yılı başlangıcında hayatını zor şartlarda sürdüren vatandaşımızı bu masrafı nasıl karşılayacağıyla ilgili bir düşünce almaktadır. Ne eğitim sistemi sorunları ne ekonomik sorunlar bu hükümet eliyle çözülememiştir ne de çözülecek gibi durmaktadır. “

“MİNNET, SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUM”

“Hayırların efendisi değerli İzzet Baysal babamız ve onun emaneti olan İzzet Baysal Vakfı ile Bolu belki ülkemizin eğitim konusunda en şanslı ilidir” diyen Örnekbaş açıklamasının sonunda ise, “Onun eğitim yatırımları sayesinde Bolu inanılmaz ölçekte eğitim yuvasına kavuşmuştur. Öğrenci başına düşen okul sayısı ve fiziki koşullar çok iyi durumdadır. İnşallah bu durumun yanında ülke genelinde eğitim kalitesi de artarda çocuklarımız mutlu bir geleceğe ulaşmanın güveni ile huzurlu bir yaşama kavuşurlar. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük ülküsü iyi eğitilmiş, yarına doğru bakabilen, üretim hayatında başarılı bireylerin yetiştirilmesidir. Onun başlattığı hedeflerle ülke çetin şartlarda bile eğitim hayatında imkânsız olanı başarmıştır, yine başaracak gücü, azmi ve duyarlılığı vardır. Bu gün yeni eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla bize bu imkânları sağlayan başta ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve bu uğurda şehadete ulaşmış atalarımızı ve Bolu’ya diğer sosyal hayatın ihtiyaçları yanında eğitim hayatında da okul sayısı ve şartlar sebebiyle zirveye taşıyan değerli büyüğümüz İzzet Baysal Babamızı minnet, saygı ve rahmetle anıyorum. Yeni öğretim yılına başlayan öğrencilerimize yavrularımıza başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.