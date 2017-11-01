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01 Kasım 2017 Çarşamba
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    • “Doğruysa ahlaksızlığın zirvesidir”

    Sağlık İl Müdürünün değiştirilmesiyle ilgili yaşanan süreç üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı Adem Evcil yazılı basın açıklaması yaptı. Evcil; “Kıymetli insanlar üzerinden spekülasyonlar yapılmaktadır” dedi.

    01 Kasım 2017 Çarşamba 11:16
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    “Doğruysa ahlaksızlığın zirvesidir”

    Haber: Semih Baykal

    MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, İl Sağlık Müdürünün belirlenmesi ile ilgili yaşanan gelişmeler üzerine şu açıklamayı yaptı;“Son günlerde ilimizin gündemini sağlık il müdürlüğü konusu belirlemekte, hepsi birbirinden kıymetli insanlar üzerinden spekülasyonlar yapılmaktadır. İş öylesine bir hal almıştır ki bu kavganın kaybedeni vatandaş ve birbirinden kıymetli yöneticiler olmuştur. Ahlaksızlığın tavan yaptığı konular gündeme gelmiş, bir yöneticinin evladı ile çektirdiği fotoğraflarının ‘bu dostu’ denerek bakanın önüne sunulması bile dillendirilmiştir. Bu konu şayet doğruysa ahlaksızlığın zirvesidir” dedi.

    “ HÜKÜMET PARTİSİNİN İÇİ CADI KAZANI”

    Açıklamasının devamında Evcil; “Ülkenin böylesine zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde ilimizde gelinen nokta kaygı vericidir. Bu meselenin altında aslında şüphesiz AKP il başkanlığı seçim süreci yatmaktadır. Hükümet partisinin içi cadı kazanı gibi kaynamaktadır. Dosyalar, resimler, ses kayıtları vs… havada uçuşmaktadır. Vekilin istediğini, il yönetimi istememekte. İl yönetimin istediğini vekil istememektedir. Sağlık il müdürlüğü hamlesi öylesine kurnazca bir hamledir ki tutanın elinde kalmaktadır. Bir yanda kimseye haber vermeden gel denilerek görev tebliğ edilen başarılı bir başhekim. Diğer yanda halkın sevdiği bir başhekimi istemiyor durumuna düşürülen il başkanı. Başka bir yerde ise isimleri adaylık konusunda ifşa olan kıymetli il müdürü ve kamu hastaneler birliği genel sekreteri” şeklinde açıkladı.

     “İŞ EHLİNE VERİLMEZSE KIYAMET YAKLAŞMIŞ DEMEKTİR”

    Son olarak Evcil, “Siyasetin ortasında kalmış bu 3 isim gereğinden fazla yıpratılmakla birlikte aile sahibi oldukları unutulmuştur. Görevlerini ziyadesi ile yerine getiren bürokratlar, siyasi menfaatler uğruna harcanmamalıdır. Bu durumun uzun vade de kimseye bir yararı olmayacaktır. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında oluşan yerli ve milli hassasiyetleri bir arada tutan ‘Yeni Kapı’ ruhu unutulmaya yüz tutmuştur. İçinde bulunduğumuz atmosferde FETÖ/PDY tehdidi bertaraf edilmişte sıra makamları dizayn etmeye mi gelmiştir? Ey iktidar sahipleri! Hz. Muhammed (S.A.V.) buyuruyorlar ki; İş ehline verilmezse kıyamet yaklaşmış demektir” diye belirtti. 

    Anahtar Kelimeler: Sağlık, İl, Müdürünün, Değiştirilmesiyle, Ilgili

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