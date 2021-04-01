Haber: N. Halid Altundal

Bolu Rotary Kulübü, koronavirüs salgınına rağmen etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Salgın sebebiyle çevrimiçi yöntemlerle gerçekleştirilen etkinliklerin son konuğu BAİBÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr.İlhan Sağsen oldu. Sağsen, zoom üzerinden yapılan etkinlikte ‘Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Mavi Vatan’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.

“DENİZ YETKİ SINIRLARIMIZ MAVİ VATAN KAVRAMI İLE TANIMLANMAKTADIR”

Gerçekleştirilen etkinlikle alakalı açıklamalarda bulunan Bolu Rotary Kulübü Dönem Başkanı Fatma Zehra Aydın, “Bu hafta Dönemimizin 38.Kulübümüzün 1848. toplantısında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr.İlhan Sağsen’i konuk ettik. Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Mavi Vatan isimli sunumu kulüp üyelerimiz ve dostlarımızla beraber dinledik.

Akdeniz Jeopolitiği ve Mavi Vatan başlıklı etkinlikte, öncelikle Türkiye için önemli kavramlardan bir tanesi olan Mavi Vatan kavramı ile konuşma başlandı. Kara sınırlarımız içinde Misak-ı Milli ne ise, deniz sınırlarımızda da Mavi Vatan onu ifade ediyor. Dolayısıyla denizlerdeki tüm egemenlik haklarımız ve deniz yetki sınırlarımız Mavi Vatan kavramı ile tanımlanmaktadır. Bu anlamda özellikle denizlerdeki egemenliğimiz, deniz sınırlarımızı korumanın gerekliliği ve bunun önemi üzerinde durulmuştur. Etkinlik çerçevesinde daha sonra Doğu Akdeniz konusu detaylandırıldı. Bu bağlamda, konu üç açıdan ele alındı. İlki enerji açısından Doğu Akdeniz, ikincisi Kıbrıs açısından Doğu Akdeniz ve üçüncüsü de uluslararası hukuk açısından Doğu Akdeniz. Bu çerçevede Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını korumak için geliştirilen politikalar ve bu politikaların uluslararası hukuk dayanakları üzerinde durulmuştur. Ayrıca bölge dışı aktörlerin bölgeye yönelik politikaları çerçevesinde de bir Doğu Akdeniz değerlendirmesi yapılmıştır. Değerli vaktini ve bilgilerini bizlerle paylaşan Dr.İlhan Sağsen’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dr. İLHAN SAĞSEN KİMDİR?

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.Doktorasını Orta Doğu Teknik üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ‘’The European Union as a Distinctive Actor in Global Climate Change Policy’’ başlıklı tez çalışmasıyla tamamlamıştır.Bonn Üniversitesi’ne bağlı Avrupa Entegrasyon Çalışmaları Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak 1 yıllık sürede çalışmalarda bulunmuştur.Çalışma alanlarını,uluslararası iklim değişikliği müzakereleri,uluslararası enerji politikası,enerji güvenliği,yenilenebilir enerji,su politikası,Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği’nin çevre ve enerji politikası konuları oluşturmaktadır.Ayrıca bu konularda çeşitli yayınlanmış makaleleri,kitap bölümleri ve ulusal/uluslararası tebliğleri bulunmaktadır.