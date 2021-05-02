Doğu Anadolu, Doğanay’a emanet

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti önceki dönem il başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörlüğü görevine getirilmişti. AK Parti’nin başarılı siyasetçisi Doğanay, Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da onayıyla Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü olarak atandı.

Doğanay yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru ve Teşkialat Başkanımız Sn. Erkan Kandemir'in önerisiyle Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Doğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü olarak nöbete başladık. Teşkilat Başkan Yardımcımız Sn. Abdullah Ağralı başkanlığında Bölge Koordinatörleri ve İl Başkanlarımızın katılımıyla ilk toplantımızı yaptık. Allah bize güvenenlere ve milletimize karşı mahcup etmesin inşAllah” ifadelerine yer verdi.