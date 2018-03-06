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06 Mart 2018 Salı
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    • Doğu Marmara Suudi Arabistan’da Tanıtıldı

    Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), bölgesinin başlıca turizm pazarı olan Suudi Arabistan’ın ticari başkenti sayılan Cidde’de 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 2018 Cidde Seyahat Fuarı’nda (JTTX’8) yerini aldı.

    06 Mart 2018 Salı 13:42
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    Doğu Marmara Suudi Arabistan’da Tanıtıldı

    Haber: Ceylan Beykoz

    Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinin “4 Mevsim Turizm” sloganı ile temsil edildiği fuarda bölgedeki turistik destinasyonlar, turistik tesisler ve turizm altyapısı sergilendi. Bölgeden 4 adet otel ve acentenin de yer aldığı stantta genel tanıtım ve bilgilendirmenin yanı sıra pek çok doğrudan iş bağlantılarının gerçekleşmesi sağlandı.

    Dünya Turizm Örgütü verilerine göre seyahat başına ortalama harcamada 6000 Amerikan doları ile dünya birincisi olan Suudi Arabistan’da yılda ortalama 20,8 milyon kişi tatil için yurt dışına gidiyor. Ülkenin toplam yıllık ortalama harcama tutarı ise 21,3 milyar dolarlık dev bir hacme tekabül ediyor. Doğu Marmara Bölgesi’ne ise 38 bin seviyelerinde olan yıllık ortalama ziyaretçi sayısının arttırılması bu bakımdan önemli görülüyor.

    ÇÖPOĞLU: Doğu Marmara Turizmde Hızla Dışa Açılıyor

    MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, 2017 itibariyle Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinin 119 ülkeden 350 binin üzerinde yabancı ziyaretçiyi ağırladığını ve konaklamalı yerli ziyaretçilerde de 1,53 milyon sayısına ulaşıldığını kaydetti. 2010 yılına kıyasla yabancı turist sayısının 2,5 kat, yerli turist sayısının ise 2 kat artış gösterdiğini belirten ÇÖPOĞLU, bölgenin yabancı turistlerde ülkedeki payında aynı dönemde yaşanan %430’luk artışa dikkati çekti. Doğu Marmara Bölge Planı’nda 2023 yılı için konulan 500 bin yabancı turist hedefine günbegün yaklaşıldığını sözlerine ekleyerek, Cidde Turizm Fuarı’nın yanı sıra %41’lik payla bölgenin turizmde temel hedef pazarı olan Orta Doğu coğrafyasına yönelik Nisan ayında Riyad Turizm ve Seyahat Fuarı ile Dubai Arap Seyahat Pazarı fuarlarında da bölge turizmcileri ile birlikte yer alacaklarını belirtti.

    Turizm Yatırım Olanaklarına Ayrı Önem

    Fuar süresince turizmin gelişmesine yönelik bir diğer ayak olan turizm yatırımları konusunda da temaslarda bulunuldu. Cidde Başkonsolosluğu ve Ticaret Ataşeliği, Riyad Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve işadamları ile gerçekleştirilen birebir görüşmelerde Düzce Kardüz Yaylası başta olmak üzere bölgedeki turizm yatırımına elverişli alanlarla ilgili bilgilendirmeler gerçekleştirildi. Benzer temasların Riyad ve Dubai’de de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

    Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Cidde Basın‘da

    Fuar, Suudi Arabistan basınında da önemli yer aldı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansının temsil ettiği Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan MARKA standı yazılı, görsel ve sosyal medya fenomenlerinin de ilgi odağı oldu. İller hakkında yapılan bilgilendirmeler neticesinde turizm acentaları çok sayıda ön rezerve gerçekleştirdi. Gerçekleşen bu yoğun ilgi Suudi Arabistan basını tarafından da fark edilerek Doğu Marmara hakkında birçok bilgilendirme ve tanıtıcı haber yapıldı.

    Anahtar Kelimeler: Doğu, Marmara, Kalkınma, Ajansı, (MARKA)

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