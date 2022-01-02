Doğum gününde hayatını kaybetti

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu'da, doğum gününde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Süleyman Ersin Aktolga Hastane bahçesinde düzenlenen törenle son yolculuğu uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, 01.01.1975 yılı doğumlu olan polis memuru 01.01.2022 günü hayatını 46 yaşında kaybetti. Bolu Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Süleyman Ersin Aktolga, akşam saatlerinde evinde olduğu sırada rahatsızlandı. Eşinin ihbarı üzerine Aktolga'nın yaşadığı eve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aktolga, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 çocuk babası Süleyman Ersin Aktolga hayatını kaybetti.

Polis memuru Aktolga için sabah saatlerinde hayatını kaybettiği hastanede tören düzenlendi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, Aktolga'nın mesai arkadaşları ve ailesi katıldı. Törende Süleyman Ersin Aktolga için dua edildikten sonra törene katılanlardan helallik alındı. Törenin ardından Aktolga'nın cenazesi Adapazarı Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Erenler, öğle defnedilmek üzere memleketi Sakarya'ya gönderildi.

BOLU VALİSİNDENE TAZİYE

Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Bolu İl Emniyet Müdürlüğümüz Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurumuz Süleyman Ersin Aktolga’yı bir kalp krizi sonucunda maalesef kaybettik. Merhum çalışma arkadaşımıza Cebab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun. Cenazeyi bugün Sakarya’ya yolcu ettik. Emniyet müdürümüz de cenazeye Sakarya’ya kadar eşlik edecek. Bolu’da düzenlenen törene katılan ve ilgi gösteren hemşehrilerime ve özellikle vefa örneği gösteren emniyet ve jandarma teşkilatı personelimize de teşekkür ediyorum” dedi.