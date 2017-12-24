Haber: Semih Baykal

Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde Kişisel Resim Sergisi'nin ikincisini düzenleyen Şenol Mühürcüoğlu Özer'in çalışmaları büyük ilgi gördü. Serginin açılışını Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin ve Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu yaptı. Şenol Mühürcüoğlu Özer açılış konuşmasında şunları söyledi; "Doğuştan sanatçı kimliğim vardı. Emekli olunca sanat eğitimi alarak eserlerimi vermeye başladım. Bu sergide gördüğünüz eserlerim 2008 yılından beri ürettiğim eserlerden oluşuyor. Bu sergimi hazırlamamda bana yardım eden eşim İsmet Özer'e, babama, eğitimimi veren hocalarıma ve büyük Atatürk'ümüze teşekkür ederim. Atatürk'ü Türk kadınına verdiği destek ve yolunu aydınlattığı için saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum." Emekli Vali Yardımcısı da kurdeleyi kesmeden önce kısa bir konuşma yaptı; " Sanatçıya değer verilmeli" Atatürk'ün sanat için söylediği "Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözünü alıntılayarak konuşmasını tamamladı. Şenol Mühürcüoğlu Özer, emekli Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısına sergisi hakkında bilgiler verdi. Sanatseverlerle birlikte fotoğraflar çekilen Şenol Mühürcüoğlu Özer'in 2. Kişisel Resim Sergisi 22-28 Aralık 2017 tarihleri arasında gezilebilecek.