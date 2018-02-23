Yazıyı Cansu Yaguz’un sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...









Merhaba karşımda boş boş durup adeta bana yaz beni doldur diyen boş sayfam. Merhaba yazı yazarken hiç beni kullanmıyorsun diyen ve parmaklarımı klavyenin üstünde dolaştırdıkça klavyeye ters ters bakıp kıskanan farem. Masanın üstünde duran, oh be yazı yazıyor beni rahat bıraktı diyen telefonum sana da merhaba. Ancak çok sevinme şarjını da güncelleme yaparak bitirme, şu karşımdaki boş sayfayı doldurayım seninle işimiz var.

Bu arada boş sayfam aklıma bir şey takıldı. İnsanlar bazı konularda niye hiç konuşmaz? Biliyorsun çeşitli yerlerde “ Hey! Bizde Buradayız ’ isimli kitabımız için imza günleri ve söyleşiler düzenliyoruz. Bu söyleşilerde çoğu zaman benim ve sahnede olan arkadaşlarımın konuşmaları bitince. Bizi izlemeye gelenlere soruyoruz “ Engelleri aşma konusunda sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı” diye. Ne yazık ki hiç kimseden ses çıkmıyor?

Hâlbuki böyle durumlarda ses çıkmalı herkes konuşmalı konuştukça bir şeyleri paylaştıkça bazı şeyleri daha kolay aşarız ama hiç kimse bunun farkında değil. Şu da var tabi biz orada matematik problemi sorsak herkesten bir ses çıkar, okulun en güzel kızının veya en yakışıklı adamının telefon numarasını sorsak herkesten yine ses çıkar. Tuttuğunuz futbol takımının 11 ini say desek birçok kişi sayar. Ama iş engelleri aşmak için ne yapabiliriz sorusuna gelince kimseden ses çıkmıyor.

Bu neden böyle diye baktığımızda, toplumumuzun bu konuda yeterince bilinç sahibi olmadığını görüyoruz. Birde en önemlisi, insanlar ayıpmış gibi bu konuları konuşmaktan biraz çekiniyorlar. Mesela ben geçtiğimiz yıllarda bir anne tanıdım oğlu yürüyemiyordu. Yani fiziksel olarak engelliydi. Kadın çocukla beraber kendini eve kapatmış dışarı çıkmıyormuş, bir gün oğlunu da al gel yanıma dedim. Önce evden çıkmak istemedi. Ama benim ısrarıma dayanamadı. Bir gün yanıma geldi. Bir kafede oturduk.

Ben bir yandan annesiyle konuşuyorum. Bir yandan da çaktırmadan çocuğu izliyorum. Yiyecek içecek ikramları geldi. Çocuk kaşığı çatalı eline aldı. Önündeki şeyleri yiyecek. Annesi birden müdahale etti ” Oğlum sen dökersin ben yedireyim sana” diye. Ben ve yanımdaki arkadaşlarım kadına sen ne yapıyorsun bırak o kendisi yesin çocuk senden yardım istemedi ki hemen niye ben yedireyim diyorsun dedik. Kadın ürkek bir sesle “tamam yesin de burada döküp saçarsa bizi rezil eder diye düşündüm” dedi.

Rahat ol böyle düşünme bırak döksün sen böyle yaparsan bu çocuk hiçbir şey öğrenemez. Bak buraya benim ısrarımla geldin. “Söyle geldiğin için memnun musun?” diye sordum. Kadın gülümseyerek çok memnunun dedi. “Bak işte hep böyle memnun olman için ne yapman lazım biliyorsun değil mi? “, dedim. Biliyorum da evden çıkmak bazen çok zor geliyor. Dışarı çıktığımda sanki herkes oğluma ve bana bakıyormuş gibi geliyor” dedi. “Bakıyorlar diye eve kapanmak çözüm değil tam tersi çocuğunla birlikte dışarı çıkacaksın. İnsanlarla iletişimi kesmeyeceksin, oğlun ve kendin için yapabileceğin en büyük iyilik bu olacaktır. Unutma engelli olmak bir suç ya da kusur değildir, bir özelliktir. Bunu bilmeli ve hiçbir şeyden çekinmemelisin” demiştim

Gördüğün gibi boş sayfam insanlar bazı konularda konuşmaya çekiniyorlar ve susuyorlar. Hâlbuki biz engelleri aşmak istiyorsak bazı şeyleri her platformda konuşmalıyız dile getirmeliyiz. Senin de bildiğin gibi böyle yaparsak sorunları daha kolay çözüp engelleri daha kolay aşarız.

Farkındayım çok konuştum ve seni yine dolu bir sayfa haline getirdim. Hadi şimdi uç bakalım önce seslendirme için Cansu Yaguz’a bir uğra, sonra doğru gazetemize git sonrada okuyan ve dinleyen herkese bunları anlat herkesin bilinçlenmesine yardımcı ol. Gelecek haftaya görüşmek üzere…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Cansu Yaguz – Bolu olay Gündem gazetesi…