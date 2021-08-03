Dökme kalın tuz alınacak

KDZ EREĞLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖKME KALIN TUZ ALIMI

Dökme kalın tuz alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre KDZ EREĞLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖKME KALIN TUZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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