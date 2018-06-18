Haber: Gönül Olutürk

İlimizde Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere üç kurumda ücretsiz verdiği uygulamalı ve katılımlı eğitimlerle anne adaylarını anneliğe ve doğuma hazırlayan Gebe Okullarına davet için, Elif-Mehmet Çeçen çifti düğünlerinde pankart açarak farklılık oluşturdular.

Doktor Gelin Elif Çeçen ve Mehmet Çeçen çifti; gebe okullarında anne adaylarının ebe, hemşire, psikolog, çocuk gelişimci, diyetisyen tarafından verilen hem eğitici, hem eğlenceli eğitimlerden sonra fizyoterapist eşliğinde egzersiz yapabilme imkanı bulabildiklerini belirterek, ilimizde yaşayan anne adaylarının böyle bir fırsattan faydalanmalarını ve düğünlerinde bir hekim olarak bu noktayı vurgulayıp daha çok insana ulaşmak istediklerini söylediler.

Eğitimlerin yanı sıra anne adaylarını rahatlatmaya ve hazırlamaya yönelik faaliyetlerin olduğunun da vurgulandığı olay, davetlilerin de oldukça ilgisini çekti.



