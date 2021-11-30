Doktor trafik kazasında yaralandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Nallıhan'dan Sakarya istikametine giden Mehmet K. idaresindeki 05 AV 198 plakalı kamyonet ile Ali Ü. yönetimindeki 34 HL 6840 plakalı tır, Aynalıkaya mevkisinde çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan ve doktor olduğu öğrenilen Mehmet Y. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan Doktor Mehmet Y'nin eşyalarını kamyonetle Nallıhan'dan yeni görev yeri Sakarya'ya taşıdığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021, 15:37