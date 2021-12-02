Doktor ve Sağlık Memuru hastanede gözaltına alındı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan Estetik ve Plastik Cerrahı Dr. A.G. İle aynı hastanede görev yapan sağlık memuru İ.Ü., bıçak parası altında para isteyince geceleyin hastaneye yapılan baskınla KOM Şubesi tarafından gözaltına alındı.

Doktor ve Sağlık Memuru hastanede gözaltına alındı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da yaşayan erkek bir hastanın, Estetik ve Plastik Cerrahı Dr. A.Ğ. ile sağlık memuru İ.Ü.’nün bıçak parası altında kendisinden 10 bin lira para talep edildiğini iddia etmesi üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulundu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doktor ve sağlık memurunun akşam görevde olduğunu öğrenmesi üzerine sivil polisler Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine şok baskın düzenleyerek Dr. A.G. ile sağlık memuru İ.Ü.’yü gözaltına alarak, ifadesi alınmak üzere şubeye götürdüler.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından doktor ve sağlım memuru; Görevi kötüye kullanmak, irtikap” suçunu işledikleri iddiasıyla Savcılığa sevk edildi.

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