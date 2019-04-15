Doktor yetersizliği çözüme kavuşuyor

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın büyük önem verdiği ilçe hastanesi konusunda gelişmeler yaşanmaya başladı. Gerede’nin nüfusuna göre hastanede bulunan uzman doktor sayısının azlığının giderilmesi isteği sonuç verdi. İlçedeki hastanede Dahiliye (İç Hastalıkları) Doktoru Figen Kahyaoğlu göreve başladı. İlerleyen zamanlarda ise yeni doktorların atanarak göreve başlanması bekleniyor.

İlçe halkının merkeze gitmeden yerinde tedavi hizmeti alabilmesi ve devamlılığın sağlanmasının önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, konuyla ilgili olarak "Vatandaşlarımıza hızlı, etkili ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, merkez hastanelerimize ya da çevre illere sevk edilmek zorunda olan hasta sayımızı azaltmak temel hedefimiz. İlçemizde hizmet ağına her geçen gün yeni hekimlerin eklenmesiyle birlikte vatandaş memnuniyeti de inanıyorum ki üst seviyede olacaktır. Yeni başlayan dâhiliye doktorumuz ile birlikte halkımıza etkin bir sağlık hizmeti sunulacaktır. Yeni göreve başlayan Dâhiliye doktorumuzun atanması hususunda büyük çaba gösteren Bolu Milletvekilimiz Fehmi Küpçü ve İl Sağlık Müdürümüz Dr. Muhammed Emin Demirkol Hocamıza teşekkür ederim” açıklamalarında bulundu.