Doktora hüzünlü veda

HABER: ESRA ÖZTÜRK
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Bölümü'nde pediatri asistanı olarak görev yapan 36 yaşındaki Dr. Ayşe Ceren Akay, evinin tuvaletinde ölü bulunmuştu. Yalnız yaşayan Akay’dan haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirmiş, eve gelen ekipler, çilingir vasıtasıyla kapıyı açtıklarında Akay'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı.
Yapılan otopside kalp krizi geçirdiği tespit edilen Akay'ın cenazesi Bursa'ya getirildi. Cenazede doktorun arkadaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Üftade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Akay, Pınarbaşı Kabristanı'na defnedildi.