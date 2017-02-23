Haber: BMA
YÖK’e, program kapsamında başvuran üniversiteler arasında yer alan Abant İzzet Baysal Üniversitesi, kriterleri karşılayan 53 üniversite arasında yer aldı. “100/2000 YÖK Doktora Bursları” projesi kapsamında, 100 tematik alanda 2000 kişiye aylık 1550 TL doktora bursu verilecek. Önümüzdeki günlerde başvuru ilanına çıkılacak olan YÖK Doktora Bursları programına başvuran öğrencilere, 4 yıllık eğitim süre boyunca aylık 1550 TL burs verilecek. Program kapsamında öğrenciler, AİBÜ’ye “Hastane Enfeksiyonlarını Önleme”, “Özel Eğitim”, “Yoksulluk Çalışmaları” ve “Sensör Teknolojileri” alanlarında doktora başvurusunda bulunabilecek.
Yükseköğretim tarihinde öğrencilere ilk kez doktora bursu desteği sağlayacak projeyle, Türkiye’nin kalkınmış ülkeler sıralamasındaki yerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.
Projeyle alakalı detaylı bilgi için: http://www.yok.gov.tr/web/100-2000/ana-sayfa
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