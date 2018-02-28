Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Doktor Ertuğrul Eren ve eski sağlık çalışanları E.K, N.İ, Y.T.T. ile avukatları ve yakınları katıldı. Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetler Şube Müdürü iken kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen Eren, savunmasında hakkındaki ByLock iddialarını reddederek örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, FETÖ/PDY üyelerinin sık sık toplantı yaptığı belirtilen otelde konakladığını kabul eden Eren, "Eşimle bu otelde balayımızı geçirdik. İkinci konaklamamız ise evliliğimizin yıl dönümünde olmuştur. Eşim deniz sesini çok severdi ve bu nedenle aynı oteli tercih ettik. Ayrıca 3 konaklamam da Kızılcahamam'daki başka bir otelde görülüyor. Bunlardan ilki Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği bir konferans içindir. Bu esnada oteli çok beğendim. İki kez daha ailemle bu otelde bildiğimiz bir yer olduğu için Ankara'dan dönüşlerimizde birer gecelik konaklamalar olmuştur" diye konuştu.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak görev yaparken ihraç edilen E.K. ile Bolu Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'nde ebe iken ihraç edilen N.İ. de savunmalarında haklarındaki iddiaları reddetti. Halen görevde olan Y.T.T. ise FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firari olan eşi nedeniyle yargılandığını düşündüğünü söyledi. Halen firari olan eşiyle hiçbir bağlantısı olmadığını öne süren Y.T.T, "Eşim 2015'in Ekim ayında TÜBİTAK Projesi kapsamında Amerika'ya gitti. İlk başlarda görüşüyorduk ve ne zaman döneceğini konuşuyorduk. Ancak malum darbe girişiminden sonra Türkiye'ye dönmedi. Kendisiyle şu anda bir irtibatım yoktur" şeklinde konuştu.

Savunmaların ardından esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanıkların örgüt üyeliğinden cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklardan E.K, N.İ. ve Y.T.T'nin beraatlarına karar verirken, Ertuğrul Eren'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunda 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Aynı mahkemede görülen bir başka davada ise tutuksuz sanık eski öğretmen A.N.O'nun yargılanmasına başlandı. Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından tutuksuz sanık A.N.O. savunmasını yaptı. Hiçbir terör örgütü ile irtibatının olmadığını ileri süren A.N.O, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Örgütün finans kaynaklarından Bank Asya'yı desteklemek için bankaya para yatırdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten A.N.O, "Bankayı kurtarmak için bir hareket etmedim. Ben birikimlerimi değerlendirmek için bu bankayı kullandım. Bu durumun aleyhe kullanılmasını kabul etmiyorum. Ayrıca kızlarımın örgüte müzahir okullarda eğitim gördüğü doğrudur. Ancak bu onların iyi eğitim alması için yaptığımız tercih sonucudur. Bunun aleyhime kullanılmasını kabul etmiyorum" ifadesini kullandı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini yineleyen sanık A.N.O, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunması için duruşmayı 26 Nisan'a erteledi.