HABER:Aysun Beykoz

Antalya'nın Kemer ilçesi Çamyuva Aile Hekimliği'nde görevli aile hekimi K.Ö. iddiaya göre kendisinden usulsüz sağlık raporu isteyen ve kimliği açıklanmayan erkek hastasına olumsuz yanıt verdi. Aldığı yanıt karşısında öfkelenen hasta, K.Ö.'ye saldırdı. Saldırgan, yumruk ve tekme darbeleriyle düşen K.Ö.'ye yerde de vurmaya devam etti. Aldığı darbelerin etkisiyle bayılan K.Ö.'nün sağ bacağında çok sayıda kırık oluştu. Şiddet uygulayan hasta ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bolu Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Faruk Karslı ve üyeleri de bu saldırıları protesto etmek ve meslektaşlarına destek olmak için işte siyah kıyafet giydiler. Konuyla ilgili açıklama yapan dernek Başkanı Karslı şunları ifade etti; “Geçtiğimiz günlerde Antalya Kemer de uygunsuz rapor isteğini kabul etmeyen hekim arkadaşa şiddet uygulandı. Ayakları kırılan arkadaşımız ve sağlıkta şiddet gören herkes için sağlıkta etkin şiddet yasasının çıkmasını bekliyoruz.14 Mart 2018 de Cumhurbaşkanlığı külliyesinde katıldığım yılın hekimleri toplantısında cumhurbaşkanımız ‘sağlıkta şiddet uygulayanlar bana göre teröristtir’ dedi. Bu teröristlerin uygun ceza almasını istiyoruz. Bunun için siyah renk giyerek farkındalık yaratmak istiyoruz”