Doktorun burnunu kırdılar

Bolu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan göz doktoru Emre Bilgen, hasta yakınları tarafından darp edildi. Burnu kırılan göz doktoru tedavi altına alındı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Doktorun burnunu kırdılar


Haber: C. Kutay Aykan

Doktora darp olayı bu gün meydana geldi. Göz muayenesine gelen bir hastanın tedavisine yardımcı olmadığını iddia eden hasta yakını, öfkesini göz doktoru Emre Bilgen’den çıkarttı.

Öfkeli hasta yakını göz doktoru Bilgen’e saldırarak yumruk ve tekmelerle darp etti. Doktorun bu çirkin saldırıdan dolayı burnu kırıldı. Darp olayına karışan bir kişi gözaltına alındı. Burnu kırılan doktor görev yaptığı hastanede tedavi altında alındı. Gözaltına alınan zanlının savcılığa çıkartılması bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021, 16:55
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gölcük'te gölün yüzeyi buz tuttu
Gölcük'te gölün yüzeyi buz tuttu
  1. Bolu

banner128

banner124