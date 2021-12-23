Doktorun burnunu kırdılar



Haber: C. Kutay Aykan

Doktora darp olayı bu gün meydana geldi. Göz muayenesine gelen bir hastanın tedavisine yardımcı olmadığını iddia eden hasta yakını, öfkesini göz doktoru Emre Bilgen’den çıkarttı.

Öfkeli hasta yakını göz doktoru Bilgen’e saldırarak yumruk ve tekmelerle darp etti. Doktorun bu çirkin saldırıdan dolayı burnu kırıldı. Darp olayına karışan bir kişi gözaltına alındı. Burnu kırılan doktor görev yaptığı hastanede tedavi altında alındı. Gözaltına alınan zanlının savcılığa çıkartılması bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021, 16:55