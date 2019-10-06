“Dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz”

Haber: Birol Ertunç

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Abant Tabiat Parkı’nda bulunan bir otelde düzenlediği 27. Dönem İkinci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nın 2’inci oturumu öğleden sonra basına açık şekilde gerçekleştirildi. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tank palet fabrikası üzerine yaptığı konuşmada, ülkücü ve AK Partili vatandaşlara seslenerek, “Kendisine ülkücü diyen bütün kardeşlerime, vicdan sahibi AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Bana dünyada kendi silah fabrikasını ordusunun silah fabrikasını başka bir orduya peşkeş çeken ikinci bir devlet gösterin. Bana milliyetçilik dersi vermek isteyenlere de kapak olsun. Milliyetçilik budur. Milliyetçilik kendi vatanına sahip çıkmaktır. Kendi ordusuna, bilgisine, onuruna sahip çıkmaktır. Kalkacaksın silahlı kuvvetlerin gözbebeği olan bir fabrikayı Katar ordusuna teslim edeceksin. Sonra çıkıp millete ‘Biz özelleştirme yapmıyoruz’ diye yalan söyleyeceksin. 4046 maddeli yasanın 2’inci maddesi ‘Milli güvenlik ve kamu yararının gerekli olduğu durumlarda özelleştirme yapılmaz’ diyor. Dünyada sayılı sayıda var, Türkiye’de tek bir tane var. Tank palet üretiyor. Milli güvenlik için çok önemli ama siz bunu özelleştiriyorsunuz. Talan düzeni dediğim budur. Hortumcu piyasa düzeni dediğim budur. Bunu yapanların dini imanı yoktur. Memleket sevgisi yoktur. Hesap vermek zorundalar. İnsanda biraz ahlak olur. Yasayı takmıyorsun. Özelleştirme tekelleşmeye yol açmamalıdır. Tank palet fabrikası bir tane. Onu da BMC’ye veriyorsun. Bu nasıl kanunu arkadan dolanma” dedi.

“SİZİN AHLAKINIZ BUNU KABUL EDİYOR MU?”

Gizli kararname çıkarıldığını ancak kendilerinin gizli kararnameyi bulduklarını belirten Kılıçdaroğlu, “1105 sayılı kararname çıkardılar gizli. O gizli kararnameyi bulduk ve meydana koyduk. Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum ve yine vicdan sahibi AK Partililere sesleniyorum. Katar Ordusu’na bu fabrikayı tahsis ederken niye aleniyete uymadınız. Niye milletten gizliyorsunuz. Hangi gerekçeyle gizliyorsunuz. Kim size gizle dedi. Sırf ben konuşmayayım, bilgi sahibi olmayım diye gizli kararname çıkardılar. Ben yeri geldiğinde uçan kuşun kanadından da haber alırım. Tank palet fabrikası ihalesiz ve bedava Katar ordusuna teslim edildi. 1 milyon 804 bin metrekarelik bir alanda inşa edilen bir fabrikayı 25 yıllığına veriyorsun. 25 kuruş istemiyorsun. Ben ülkücü ve AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Sizin vicdanınız bunu kabul ediyor mu? Sizin ahlakınız bunu kabul ediyor mu? Sizin, vatanseverlik duygunuz kabul ediyor mu? Benim etmiyor. Ben ülkemi, bayrağımı, vatanımı, güvenlik güçlerini seviyorum. Daha düne kadar beka diyorlardı ama şimdi fabrikayı Katar ordusuna teslim ettiler. Nerede bu beka? Bunu biz her yerde anlatacağız. Bu memleket pazarlık yapılarak sınırları emperyal güçler tarafından çizilen bir memleket değildir. Bu memleketin kuruluşunda şehit kanı vardır” şeklinde konuştu.

“DOKUNULMAZLIĞIMI KALDIRMAZSANIZ NAMERTSİNİZ”

Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına da cevap veren konuşmasının son bölümünde, kendisini kimsenin engelleyemeyeceğini belirterek şunları söyledi: “Şimdi ne diyecek merak ediyorum. Özelleştirme değil diyecek. Nedir bu? 20 milyar dolarlık bir fabrikayı ihalesiz 25 yıllığına veriyorsun. Bunun adı vatana ihanettir. TSK, kendi malının müşterisi oluyor. Mal, fabrika bana ait. Çalışanların maaşını ben ödüyorum. Diyor ki sen üret bana sat. Niçin? Hangi akıl, hangi mantık bunu öngörüyor. Ben bunu anlamış değilim. Anlayan birisi varsa çıksın anlatsın. Destekleyenler için de vatana ihanettir. Sesini çıkarmıyorsanız bu da vatana ihanete ortak olmak demektir. Arkası gelecek mi? Arkası gelecek. Arkasını bırakmayacağım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağım. Bunu söylediğim için rahatsızlar. Beni susturmak istiyorlar. Tehdit ediyorlar. Bunu söylediğim için dokunulmazlığınızı kaldıracağız diyorlar. Dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz. Her yerde söyleyeceğim. Vatan sevgisi sıradan bir sevgi değildir. Vatan sevgisi eşittir hayattır. Yeri geldiğinde vatan için canımızı veririz. Vatan bir askeri fabrikanın yabancı bir orduya peşkeş çekildiği bir alan değildir. Biz buna isyan ediyoruz. O nedenle konuşmamı engelleyecekler. İstedikleri kadar engellesinler.”