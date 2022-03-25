Dolandırdı ortalıktan kayboldu

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan yargılanan Emre Serkan Solakham, duruşmalara katılıp ifade vermeyince mahkeme tarafından hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Mağdur sıfatıyla duruşmaya katılan Anıl Özkök, ifadesinde şunları söyledi; “Sosyal paylaşım sitesinde gördüğüm PlayStation konsolunu bin 200 lira karşılığı almak üzere sanıkla anlaştım ve parasını da havale ettim. Aradan zaman geçmesine rağmen ne ürünüm geldi ne de param iade edildi. Bende dolandırılmış oldum. Şahıs bana PTT’de çalıştığını söyledi. Bende kimliğinin fotokopisini göndermesini istedim. Elle doldurulmuş bin nüfus kağıdı örneği gönderdi. O anda basiretim kapandığı için elle doldurulduğunu hiç fark edemedim. Kendisinin yakalanıp adalet önünde hesap vermesini istiyorum. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.