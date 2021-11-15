Dolandırıcı az kalsın öğretmeni yakıyordu



Haber: C. Kutay Aykan

2015 yılında kullandığı cep telefonu hattını iptal ettirne Aslı K. isimli öğretmen, karakoldan çağrılınca her şey ortaya çıktı. Dolandırıcılık suçlamasıyla bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve duruşmalara katılmayan Murat A., hakkında yakalama kararı çıkartılırken, davaya tanık olarak katılan öğretlen Aslı K., başından geçenleri şöyle anlattı; “2015 yılında hattımı internet üzerinden iptal ettirdim. Ne var ki karakoldan beni aradıklarında gerçekler ortaya çıktı. Meğer benim hattım iptal edilmemiş ve dolandırıcılarda benim iptal olmayan hattımla, birçok kişiyi dolandırmış. Bu durumdan dolayı çok mağdurum” dedi.

Firarda bulunan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Murat A., isimli şahıs Bolu’da ikamet eden Mehmet A. isimli kişiye cep telefonuyla ulaşarak, kendisini Bolu PTT Baş Müdürlüğünde kamu görevlisi olarak çalıştığını ve hakkında icra kararı bulunduğunu bunu kaldırmak için de 2 bin 500 lira isteyerek, dosyayı geri alacağını belirterek dolandırıcılık olayını gerçekleştirmişti. Mağdur Mehmet A., sanık Murat A.’dan şikayetçi olduğunu belirtirken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.