Dolandırıcılar Bolu’yu mesken tuttu



Haber: C. Kutay Aykan

Ülke genelindeki ekonomik zorluklar ve işsizlik oranları arttıkça cep telefonu ile sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık olayları da fazlalaşmaya başladı. Bolu Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen her 10 davadan 4-5’i dolandırıcılık davaları olmaya başladı.

Dolandırıcılar geçtiğimiz yıllarda kendilerine polis, hakim, savcı süsü vererek, terör olaylarına adınız karıştınız bahanesini üretip, korkutma yöntemiyle Bolulu vatandaşları dolandırıyordu. Şimdi ise moda sosyal medya üzerinden dolandırıcılık olayları başladı. Dolandırıcılar ellerinde olmayan ürünü varmış gibi gösterip, satış yaparak, Bolulu vatandaşları dolandırma yöntemine gidiyorlar. Bir çok dolandırıcı ise sahte hesaplar kullandığından yakalanıp adalet önünde hesap vermezken, bu işten en karlı olanlar yine dolandırıcılar oluyor.