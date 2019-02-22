Dolandırıcılar emeklilere göz dikti

Haber: Kasım ŞAHİN

Her geçen gün dolandırıcılar, vatandaşların paralarını alabilmek için her türlü tezgah kurmaya devam ediyorlar. Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu yetkilileri, özellikle İzzet Baysal Caddesi üzerindeki elektrik direklerine, boş işyerlerinin camlarına dolandırıcılar tarafından asılan; “Emeklilere kredi çıkarmak için danışmanlık yapılır" ilanlarına kesinlikle itibar edilmemesini isteyerek Bolulu emeklileri uyardılar.

Ankara ve İstanbul gibi büyük metropollerde bazı kişilerin, kredi danışmanlığı adı altında tefecilik yapan ve vatandaşları dolandıranların sayısında artış gözlenmesinin ardından Bolu Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu da konu hakkında büyük bir titizlilik göstererek, Bolulu emekli vatandaşların dikkatli olmalarını isteyerek, “Emeklilere kredi çıkarmak için danışmanlık yapılır” ilanlarına inanmalarını istediler.

Asayiş Şube yetkilileri, danışmanlık şirketi üzerinden tefecilik yapan zanlıların genellikle emeklileri hedef aldığını, anlaşmalı oldukları mağazalardan telefon, tablet, bilgisayar ve mobilya gibi ürünleri satmış gibi göstererek şahıslara senet imzalattıklarını ve suç örgütü üyelerinin, 3 bin ile 5 bin lira arasında alışveriş yapan vatandaşları, düzenlenen senetlerle 50 bin-100 bin lira tutarında borçlandırarak haklarında icra takibi başlattıkları, bu yolla emekli vatandaşları dolandırdıklarını söylediler.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2019, 00:53