Dolandırıcılar hayvan severleri dolandırdı

Haber: C. Kutay Aykan

İnternet üzerinden, sevgilisine armağan etmek için Boo cinsi yavru köpek ararken, gördüğü ilandaki kişiyi arayan T.D 250 TL, yine aynı internet sitesinden scottish cinsi yavru kediyi almak 650 TL para gönderen genç kız Ö.G., dolandırıcıların kurbanı oldu. Dolandırılmalarının ardında şikayetçi olan mağdur T.D. ve Ö.G. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarak mahkeme heyeti huzurunda ifadeleri alındı.

Mahkeme heyeti huzurunda ifadesi alınan T.D, “Ben daha önce bu konudaki beyanlarıma katılıyorum. Diğer müşteki gibi bende alalımsatalım.com isimli siteden beğendiğim Boo cinsi yavru köpeği almak istemiştim. İlanda belirtilen numara ile iletişim kurdum 1300 TL ye anlaştım. Önce kapora bedeli 200 TL yolladım daha sona iletişim kuramadım. Beni engelledi. Köpeği teslim almadım. Benim zararım 200 TL’dir sanıktan şikayetçiyim” ifadelerine yer verdi.

“KEDİME KAVUŞAMADIM”

Mahkeme heyeti huzurunda ifadesi alınan genç kız Ö.G. ise ifadesinde, “Alalım satalım. Com isimli site üzerinden beğendiğim ve Bolu da bulunmayan bir kedi yavrusu için ilanda belirtilen numara ile iletişim kurdum. Yaptığım anlaşma uyarınca 650 TL’yi belirttiği hesapsa yatırdım. Bir süreden sonra iletişim kurmamıza rağmen kendisine ulaşamadım kendisine, kediyi de yollamadı. Zararım giderilmemiştir. Sanıktan şikayetçiyim. Tek üzüldüğüm şey yavru kedime kavuşamamak” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti firari durumda bulunan dolandırıcı Halit Akgün hakkında yakalama kararı çıkartarak, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.