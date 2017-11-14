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14 Kasım 2017 Salı
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    • Dolandırıcılar iş başında

    Türkiye'deki sığınmacıların mağduriyeti, danışmanlık yaptıklarını iddia eden bazı şirketler tarafından fırsata çevriliyor. Bu şirketler kaçak yaşayanlardan 'insani ikamet' uygulaması vaadiyle kandırıp 3 bin dolar talep ediyor.

    14 Kasım 2017 Salı 09:10
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    Dolandırıcılar iş başında
    Haber: Semih BAYKAL
    Bahse konu metotla dolandırılan bir göçmen ailenin polise başvurmasıyla ortaya çıkan dolandırıcılık vakası akıllara durgunluk verecek cinsten. S.A. adlı Türkmen kadın bir arkadaşının danışmanlık firması tarafından dolandırıldığını şöyle anlatıyor; "Vize ihlali yapan kız arkadaşım Kadıköy'de bir ajansla iletişim kurdu. Önce pasaportuna sahte damga basıldı. Bolu'dan ikâmet izni randevusu alındı. Uluslararası koruma yani sığınma izni alınacağı söylendi. Arkadaşım 14 Şubat 2016'da Bolu'ya gitti. Bir ev adresi için kira kontratı yapıldı. Adres için 600 dolar, sığınma için de bin 400 dolar ödedi. Ajans, 'Kira kontratı yapıldıktan sonra imzaya gelmeniz için emniyet size arayacak' dedi. Ancak arayan olmayınca emniyete başvurdu. Emniyet söz konusu adresteki evin 1 ay önce yıkıldığını söyledi."
    Yabancıları dolandıranların aldıkları sahte oturma izni başvuruları ise Bolu, Sakarya, Kocaeli gibi yoğunluğun daha az olduğu İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yapılıyor. Evraklar İl Göç İdaresi'nden Ankara'daki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne gönderiliyor. 

    Anahtar Kelimeler: Türkiyedeki, Sığınmacıların, Mağduriyeti, Danışmanlık, Yaptıklarını

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