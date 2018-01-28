Haber: Semih Baykal

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Borazanlar ve Gölyüzü mahallelerinde bulunan 3 markette el çabukluğu yöntemi ile dolandırıcılık yapıldığı ihbarını alarak çalışma başlattı. Ekipler, dolandırıcılık olaylarının yaşandığı marketlerin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İncelemenin ardından ekipler, dolandırıcılık suçundan 10 farklı kaydı bulunan E.Ö. ve K.Y'nin yaptığını belirledi. Bolu-Düzce karayolu üzerinde bulunan plaka tanıma sistemi kameralarını da inceleyen ekipler, Şüphelilerin kullandığı otomobili en son Düzce İstikametine doğru gittiğini belirledi. Ekipler, şüphelileri Düzce'de yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen E.Ö. ve K.Y. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şahısların aynı yöntemle Yalova, Düzce, Ankara ve Samsun'da dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.