Dolandırıcılar masum kişilerin canını yakıyor



Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde ikamet eden İbrahim Bayram’ı 5 bin lira dolandırmak suçundan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Cemalettin Girişçi(işçi) ile reklam firmasında çalışan Yonca Erdoğan, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, aslında dolandırıcıların kendilerinin dolandırdığını söylediler.

Mahkemede tutuksuz yargılanan Cemalettin Girişçi, arkadaş kurbanı olduğunu belirterek; “Arkadaşlarım beni dolandırdı. Beni kandırıp üzerime şirket kurup, masum kişileri benim üzerimden dolandırıyorlar. Burada yargılanması gereken Sinan ve Rıdvan isimli kişilerdir. İnsanların banka ve kimlik bilgilerini çalarak, dolandırıcılık yapıyorlar. Bende arkadaş kurbanı oldum. Esas suçlu bunlar. Bu dolandırıcılık olayından dolayı 3 dosya daha var. Bu dolandırıcıları CİMER’e bile şikayet ettim” diyerek kendini savundu.

Diğer tutuksuz yargılanan sanık Yonca Erdoğan’da, “Kimin veya kimlerin benim kimlik bilgilerimi çaldığını bilmiyorum. Ben kesinlikle dolandırıcılık olayına karışmadım. Böyle bir iş yapacak kadın değilim. Gerçek dolandırıcıların bulunmasını istiyorum. Bende onlardan davacı ve şikayetçiyim” diyerek gözyaşı döktü.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde mağdur olarak savunma yapan İbrahim Bayram, başından geçenleri ve nasıl dolandırıldığını şöyle anlattı; “Olay günü iş yerinde çalışırken Gamze isimli bir kadın beni bankadan aradığı söyledi. Bana kredi kartı aidat ödemelerini geri verdiklerini belirtti ve benden kredi kartı bilgilerimi, şifremi istedi. Bende o anda işte olduğum için çok dalgındım. Kredi kartı bilgilerimi ve şifremi verdim. Bu olaydan birkaç gün sonra bankaya gidip kredi kartı aidatımın yatıp yatmadığına baktığımda, hesabımdan biner lira olmak üzere toplamda 5 bin lira harcama yapıldığı gördüm ve adeta beynimden vuruldum. Beni kim dolandırsa onlardan davacı ve şikayetçiyim” dedi. Duruşma esksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.