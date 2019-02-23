Dolandırıcılar oltalama yapmaya başladı

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolulu vatandaşları uyararak, dolandırıcıların sosyal medya sitelerine banka reklamlarına benzer reklamlar verdiğini, bunun üzerine linklere tıklayan kişileri oltalama yapılan (Phishing) sitelere yönlendirerek bu sitelerden mağdurların hesap ve banka bilgilerini elde etmesi üzerine dolandırıcılık yapıldığını açıkladılar.

Dolandırıcılar her geçen gün yeni tezgahlar kurmaya devam ediyor. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri, Bolulu vatandaşları uyararak; “Teknolojiyle birlikte dolandırıcılar bu teknolojiyi kullanarak vatandaşları dolandırmaya devam ediyorlar. Başta İstanbul olmak üzere büyük metropollerde oltalama tabir edilen yeni yöntemle bir çok vatandaşın banka hesapları boşaltılıyor. Bolulu vatandaşların kesinlikle bu oltaya takılmasını istemiyoruz ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz” dediler.