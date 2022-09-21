Dolandırıcılar sosyal konut projesine dadandı!

Haber: Süleyman Kurt

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve bir haftada yaklaşık 3.5 milyon kişinin başvurduğu ‘250 bin sosyal konut projesi’ dolandırıcıların yeni odağı oldu.

Konut alamayan dar gelirli vatandaşlar için yapılan konut projesinde, TOKİ’nin ismi kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık girişimlerinin belirlenmesi neticesinde TOKİ’den açıklama yayınlandı.

KURADA ÖNCELİK YALANI

Dolandırıcılar sosyal konut projesi kapsamında, projeye başvuru yapan vatandaşları tespit edip, TOKİ ile bağlantılı aracı bir kurum yetkilisi gibi davranarak, ev kuralarında öncelik sağlanacağı vaadiyle para talep ediyor.

Bir diğer dolandırıcılık yöntemi de sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşiyor. TOKİ logosu ile çeşitli sosyal medya reklamları hazırlayan dolandırıcılar, sosyal konut projesine başvuru yapan kişileri kendi sitelerine yönlendiriyor. Yönlendirdikleri sitede kişinin bilgilerini alıp ardından ödeme sayfasına yönlendiren dolandırıcılar, kişilerle iletişime bile geçmeden dolandırmış oluyor.

SAVCULIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN!

TOKİ’den yapılan açıklamada, “Öncelikle belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.V. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır.

“Ayrıca herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep ya da ön talep ya da kapora vb. alınarak işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekmektedir” İfadelerine yer verildi.