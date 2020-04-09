​​​​​​​Dolandırıcılar yaşlılara dadandı

Haber: C. Kutay Aykan

Dolandırıcılar corona virüsünü bahane ederek ATM’lerden bayram ikramiyelerini çekmeye çalışan yaşlı vatandaşları gözlerine kestirdi. Maske takarak, yaşlı vatandaşlara yardım etmek vasıtasıyla önce banka kartının şifresini öğrenen uyanık dolandırıcılar daha sonra yanlarında taşıdıkları bir kartla değiştirdikten sonra, devlet tarafından yatırılan paraları çekerek, dolandırıcılık olayını gerçekleştiriyorlar.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu yetkilileri, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen bazı yaşlı vatandaşların banka kuyruklarına girdikleri ve dolandırıcılarında bunu fırsat bilip, eyleme geçtiklerini belirterek; “65 yaş ve üstü yaşlı vatandaşlarımızın öncelikle sokağa çıkmamalarını istiyoruz. Yasağa rağmen ATM kuyruklarına giren yaşlı vatandaşların kesinlikle kendilerine yardım etmeye çalışan kişilere de itibar etmemeleri gerekir. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını ve aksi bir durumda derhal 155 Polis İmdat hattını aramalarını istediler.