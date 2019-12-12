Dolandırıcılara 100 bin lira kaptırdılar

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolunun tanınmış ailelerinden olan Gürkan ailesinin dolandırılma olayı 10 ay önce Kılıçarslan Mahallesinde meydana geldi. Telefon dolandırıcıları ilk olarak Cemalettin Gürkan’ı cep telefonundan arayarak, kendisini Terörle Mücadele Bilişim Suçları Şubesinden Başkomiser Atilla olarak tanıttı. Dolandırıcı banka hesaplarına terör örgütlerinin müdahalede bulunduğu belirterek bir an önce evden çıkmasını ve bankada bulunan paraları çekip, Borazanlar Mahallesindeki çocuk parkına getirmesini istedi. Bu olay üzerine panikleyen Cemalettin Gürkan, bankaya giderek hesabından önce 45 bin lira ile 2 bin Euro’yu çekerek, telefon dolandırıcısına poşet içerisinde teslim etti. Ne var ki dolandırıcı bu parayla da yetinmeyerek biraz daha para getirmesini isteyince Gürkan yine bankaya gidip 10 bin lira daha çekerek bu parayı da teslim etti.

Bu arada şebekenin diğer elemanları da devreye girerek, bu seferde Cemalettin Gürkan’ın eşi olan Fikriye Gürkan’ı hedef aldılar.Ev telefonundan Fikriye Gürkan’ı arayan şebeke elemanları, kocası Cemalettin Gürkan’ın emniyet müdürlüğünde olduğunu, banka hesapları ile ilgili ifade verdiğini belirterek eve iki polis memurunun geleceğini, bunun için ev adresini istediler. Panikleyen kadın, dolandırıcılara Kılıçarslan Mahallesindeki evinin adresini vermesinin ardından 10 dakika içerisinde iki dolandırıcı, Gürkan’ın evine gelerek, evin çevresine ve içerisine dinleme cihazı olan böceklerden yerleştirildiğini, bunları temizleyeceklerini, evde bulunan altınları kendilerine teslim etmelerini istediler.Dolandırıcılara inanan FikriyeGürkan, kocasının bu olaydan kurtulması için evde bulunan 7 adet Reşat, 1 adet beşibiryerde, 1 adet altın bilezik, 1 adet altın yüzüğü verdi. Dolandırıcılar altınları alarak evden ayrılıp olay yerinden kaçtı. Gürkan ailesi bir saat içerisinde şebeke tarafından iki kez dolandırılmış oldu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yargılanan Orhan Taşkın ile Mehmet Polat, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek olay tarihinde Bolu’da olmadıklarını söyleseler de, sanıkların kaldığı otelin kamera kayıtlarında yapılan incelemede sanıkların aynı otel ve aynı odada kaldıkları tespit edildi. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.