Dolandırıcılara dikkat!

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Emniyet Müdürlüğü, yaptığı yazılı basın açıklaması ile vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı. Emniyetten yapılan açıklamada günümüzün teknoloji ve bilişim çağı olması nedeniyle bu eksende özellikle dolandırıcılık suçlarında birçok çeşitlilik meydana gelmiş olduğu, art niyetli şüpheli şahısların kendilerini Vali, Kaymakam ve Emniyet Müdürü gibi üst düzey yönetici veya Hakim, Savcı, Asker ve Polis gibi kamu görevlisi vb. şekilde tanıtarak milletin saf ve temiz duygularını kullanarak maddi kayba uğrattığının altı çizildi. Emniyet açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Çeşitlilik gösteren dolandırıcılık suçlarının mağduru olmamak ve bu suçlara karşı bilinçli olmak adına bu suç ile ilgili aşağıdaki uyarı ve ikazlara vatandaşlarımızın dikkat etmesi büyük önem arz etmektedir.

-15 Temmuz 2016 günü Terör Örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi sonrası, Vatandaşlarımıza ‘isminiz darbe girişimine karıştı, FETÖ/PDY Terör Örgütü ile bağlantınız tespit edildi’ vb. gibi söylemlerle kendisini Polis veya Savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bu bahaneyle para veya ziynet eşyası talep etmektedir. Bu kişilere itibar etmeyiniz.

-Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, telefon hattınızın teröristlerce kullanıldığını, terör örgütlerine yardımda bulunduğunuzu, banka hesaplarınıza teröristlerce ulaşıldığı, hesabınızdaki para risk altında vb. şeklinde söylemlerle para ve ziynet eşyası talep etmektedir. Size operasyon yaptıklarını söyleyecek ve bu operasyonda kullanmak için para ve altın isteyeceklerdir. Bu kişilere itibar etmeyiniz.

-Kendisini Valilik, Kaymakamlık veya Belediye görevlisi olarak tanıtıp, engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye alacaklarını veya hastanede tedavi gören bir hasta için yardım topladıklarını söyleyerek para talep eden şahıslara itibar etmeyiniz.

-Cep telefonunuza gelen ‘hediye kazandınız, ... Telefon numarasını arayınız’ şeklindeki mesajlara itibar etmeyiniz.

Hiç kimseyle kimlik bilgilerinizi, banka hesap bilgilerinizi, banka/kredi kartı şifre bilgilerinizi vs. paylaşmayınız.

UNUTMAYINIZ: Hakim, Savcı, Asker, Polis herhangi bir sebeple para veya ziynet eşyası istemez. Bu şekilde olaylara maruz kalırsanız, kesinlikle itibar etmeyiniz, telefonunuzu kapatarak, 112 Acil Çağrı Merkezine konuyu bildiriniz. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmekle birlikte, vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikayet ve ihbarlar gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır.”